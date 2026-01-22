В 2026 году отремонтируют участок дороги Белинский - Тамала

В областном минстрое сообщили о планах отремонтировать участок региональной дороги Белинский - Тамала.

В 2026 году работы начнутся на отрезке длиной 7 км от деревни Алексеевки в сторону Тамалы.

«Будут уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, отремонтированы обочины, установлены барьерные ограждения и отремонтированы трубы», - перечислили в министерстве.

Работу стартуют, как только позволит погода.

Ранее сообщалось, что в 2026 году продолжат ремонт региональной дороги Каменка - Дмитриевка - трасса М-5 (речь идет о 7-километровом участке, проходящем через село Блиновка), приведут в порядок дорогу, связывающую Земетчино с поселком Пролетарским (ее длина - 1 780 метров), и отремонтируют проходящий через село Кирово в Сердобском районе отрезок дороги «Тамбов - Пенза» - Междуречье - Сердобск (его длина - около 8 км).

Также будут капитально ремонтировать мосты. В планах - южный переход, сооруженный на подъезде к селу Русский Камешкир, 2 переправы через реку Сердобу в селах Липовка и Дружаевка, завершение реконструкции моста через Ижмору на подъезде к р. п. Земетчино.