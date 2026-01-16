В 2026 году в Пензенской области отремонтируют еще несколько мостов

В Пензенской области в 2026 году продолжат капитально ремонтировать мосты.

В Камешкирском районе приведут в порядок южный переход, сооруженный на подъезде к селу Русский Камешкир более 50 лет назад. Специалисты обновят опоры железобетонной конструкции, балки пролетных строений, мостовое полотно, пешеходные зоны.

Также капремонт ждет две переправы через реку Сердобу в селах Липовка и Дружаевка Малосердобинского района.

В Земетчинском районе продолжатся работы, начатые в 2025-м. Здесь реконструируют мост через реку Ижмору, сейчас идет устройство пролетов.

В Пензе специалисты второй год трудятся над сложным объектом на пересечении улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулок. В настоящее время тут завершается демонтаж старого путепровода, скоро начнется возведение нового с увеличенными габаритами для проезда автомобилей под железной дорогой.

В прошлом году ремонт велся сразу на 12 мостах, 10 из них уже введены в эксплуатацию, уточнил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

