Губернатор рассказал о развитии движения ГТО в Пензенской области

В Пензенской области в 2025 году нормативы на значки ГТО («Готов к труду и обороне») выполнили 22 750 жителей Пензенской области, рассказал губернатор Олег Мельниченко.

В 2026-м в регионе продолжат развивать движение ГТО. Планируется провести более 300 акций, конкурсов и физкультурных мероприятий, направленных на укрепление здоровья пензенцев.

Кроме того, состоится областной фестиваль ГТО среди трудовых коллективов государственных и муниципальных учреждений.

«В фестивале могут быть задействованы работники от 25 до 64 лет, тесты предлагаются в соответствии с возрастом участников», - отметил глава региона на своих страницах в соцсетях.

Движение ГТО объединяет и взрослых, и детей: комплекс предусматривает нормативы для спортсменов от 6 до 70 лет и старше.