Врач раскрыл основные причины ухудшения памяти

Забывчивость не всегда можно оправдать только возрастом - она может оказаться и результатом погрешностей в образе жизни. Об этом рассказал «Известиям» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов.

«Один из ключевых негативных факторов - хронический стресс. Длительно повышенный уровень кортизола оказывает токсическое воздействие на нейроны гиппокампа - области мозга, отвечающей за формирование новых воспоминаний. В результате снижается способность к созданию устойчивых нейронных связей и информация закрепляется хуже», - пояснил он.

Еще один ценный ресурс - сон. По ночам заполняется долговременная память, а краткосрочная очищается. Недосып разрушает отлаженный механизм, и полученные за день сведения утрачиваются без следа.

Далее, для мозга, чувствительного к кровоснабжению, вреден сидячий образ жизни. При дефиците физических нагрузок снижается эластичность сосудов и замедляется кровоток. В итоге нейроны недополучают кислород и не выстраивают прочные связи.

Кроме того, нельзя перегружать голову излишней информацией. На фоне постоянного переключения с сигнала на сигнал уменьшается концентрация внимания, а значит, поступающие данные не обрабатываются как следует и не откладываются в хранилище.

Чтобы память оставалась крепкой как можно дольше, необходим целый комплекс мер. Помимо физической активности и регулярных умственных упражнений (изучение языков, освоение игры на каком-нибудь инструменте и т. п.), потребуется пересмотреть рацион.

Мозг питают омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (морская рыба), защищают флавоноиды темных ягод (черника, голубика) и полифенолы зеленого чая и горького шоколада. Требуются ему и холин (яичные желтки), витамины B6, B9 и B12 (листовая зелень, печень, яйца и бобовые), магний (орехи, семена, зеленые овощи).