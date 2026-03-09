Названы адреса в Пензе, где отключат свет 10 марта

Во вторник, 10 марта, в ряде домов Пензы в связи с ремонтом оборудования отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса в Ахунах, Заре, Терновке.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- ул. Зеленая Горка, 60а, 62а;

- 3-й Земляничный пр-д, 30, 36, 50;

- 1-й пр-д Мозжухина, 1,1г, 1д, 2,3а, 3г.

С 8:30 до 12:00 электричества не будет на ул. Фрунзе, 18.

С 8:30 до 16:30: подачу ресурса отключат по адресам:

- ул. Лодочная, 3а,3Б, 5-19;

- Лодочный пр-д, 1-9.

С 10:00 до 12:00:

- ул. Зеленая Горка, 30, 31, 38, 39, 40,42, 44, 46, 50, 52, 56, 91;

- 3-й Земляничный пр-д, 42, 46;

- ул. Изумрудная, 11, 25;

- 2-й пр-д Мозжухина, 3, 7, 8, 15, 18, 21, 31; 3-й пр-д Мозжухина 2-7, 9, 11, 15; 4-й пр-д Мозжухина, 8, 10-14, 16, 18; 5-й пр-д Мозжухина, 8, 9, 12-15, 17-22, 81, 85, 89.

С 13:00 до 15:00:

- 4-й пр-д Терновского, 1, 3а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15;

- ул. Новгородская, 12-34, 36,38;

- ул. Петровская, 25, 27-33, 35-76, 78, 80, 82;

- ул. Терновского, 137-175 (нечетные).