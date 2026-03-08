9 марта жителей Пензенской области ждет похолодание

9 марта жителей Пензенской области ждет похолодание
9 марта в Пензенской области ожидаются мороз, переменная облачность и осадки, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут -14...-19 градусов, в отдельных районах - до -24. В прогнозе небольшой снег.

Днем ртутные столбики поднимутся до -7...-12, будет преимущественно без осадков. В ночь на пятницу похолодает до -13...-18 градусов (местами до -19...-24) и снова пройдет небольшой снег.

Ветер в течение суток дважды сменит направление (с северного на северо-западное днем и на южное к вечеру), сохраняя скорость 8-13 м/с.

В народном календаре 9 марта - Иванов день. Традиция предписывала слушать синиц: если звонко запоют - к теплу. Выпавший снег предвещал холод на Пасху, а погода в целом давала понять, каким окажется апрель.

