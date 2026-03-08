В Пензенской области «тигры» пресекли 353 правонарушения

В Пензенской области «тигры» пресекли 353 правонарушения
За первые 2 месяца 2026 года при участии бойцов отряда содействия полиции «Тигр» в Пензенской области было выявлено 27 преступлений и пресечено 353 административных правонарушения.

«По выявленным преступлениям наилучшие показатели у подразделений Кузнецка, Октябрьского и Первомайского районов Пензы, Башмаковского, Бессоновского и Мокшанского районов», - сообщили в областном министерстве региональной безопасности.

В пресечении правонарушений лучшими оказались «тигры» из Первомайского и Ленинского районов Пензы, Кузнецка, Лопатинского, Каменского и Нижнеломовского районов.

Всего за январь и февраль бойцы 3 227 раз вышли на дежурства с сотрудниками управлений МВД, ФСИН, МЧС, ФССП и Росгвардии.

Чаще прочих патрилировали улицы подразделения Ленинского, Первомайского и Октябрьского районов Пензы, Никольского, Городищенского, Тамалинского и Нижнеломовского районов области.

