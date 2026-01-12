В 2026 году отремонтируют дорогу Земетчино - Пролетарский

На 2026 год запланирован ремонт региональной дороги, связывающей Земетчино с поселком Пролетарским, сообщили в областном минстрое. Ее длина - 1 780 метров.

Работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.

Также в планах на 2026-й - завершение реконструкции моста через реку Ижмору на подъезде к р. п. Земетчино.

В 2025 году закончили ремонт дороги Земетчино - улица Ленина - улица Белинского (4,1 км), в 2024-м привели в порядок 14 участков в поселке (свыше 12 км).

Ранее сообщалось, что в 2026 году продолжится ремонт региональной автомобильной дороги Каменка - Дмитриевка - трасса М-5. Речь идет о 7-километровом участке, проходящем через село Блиновка.