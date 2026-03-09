В Пензе планируют построить дополнительный корпус школы № 71

В Пензе школу № 71 на Можайского, 1 (Северная Поляна), необходимо разгрузить. Дети несколько лет вынуждены заниматься в 2 смены, пожаловалась горожанка.

«Были отписки, что в Бессоновке откроют и разгрузится. Построили там, и все равно как было, так и есть», - посетовала она на странице регионального минстроя во «ВКонтакте».

На жалобу женщины отреагировал представитель городского управления образования.

«В планах перспективного развития города предусмотрено строительство дополнительного корпуса школы № 71. При формировании бюджета на 2027-2030 гг. данный объект будет предложен к рассмотрению», - сообщил он.

Сейчас в Пензе возводят 2 школы. Одну из них - в 7-м микрорайоне Арбеково. Учреждение рассчитано на 1 100 мест. Его хотят сдать к 1 сентября этого года.

Вторую школу, на 550 мест, возводят в ЖК «Лугометрия». Ее также планируют открыть 1 сентября 2026-го.