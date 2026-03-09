На этой неделе пензенцы почувствуют приход весны

На этой неделе пензенцы почувствуют приход весны
В Пензенской области на этой рабочей неделе жителей ждет стремительное потепление. Это «первые пробы пера весны», рассказали в Приволжском УГМС в понедельник, 9 марта.

Уже 10-го числа регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет оттепель и осадки.

«Затем в права вступит антициклон. Юго-западными потоками начнет поставляться теплый и сухой воздух», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Весна решительно возьмется за дело. Днем воздух может прогреться до +6 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью будут слабые морозы - до -1…-3.

