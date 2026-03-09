Врач: С авитаминозом помогут справиться 5 продуктов

Квашеная капуста и печень трески или минтая оказались в числе продуктов, которые помогают в борьбе с весенним авитаминозом.

Как рассказала в беседе с изданием «Газета.ru» диетолог Нурия Дианова, квашеная капуста богата пробиотиками и пребиотиками, которые поддерживают здоровье микробиома, а также витамином С. Все это укрепляет иммунную систему и способствует улучшению пищеварения.

«Можно в процессе квашения добавлять замороженные ягоды с целью витаминизации. Из квашеной капусты можно готовить разнообразные супы, гарниры или салаты с добавлением красного болгарского перца, или свежей зелени, или красного лука. Включайте дважды в неделю по 150-200 г квашеной капусты (в зависимости от пола и веса)», - пояснила эксперт.

Печень рыбы - источник витаминов А, D и Е, омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердца и мозга. Диетолог посоветовала включать 30-50 г этого продукта в рацион хотя бы раз в неделю, употреблять его на завтрак с цельнозерновым белковым хлебом.

Третий продукт для борьбы с авитаминозом – орехи и семена. Врач посоветовала употреблять 20-25 г на полдник или делить такой объем на все приемы пищи.

«Эти продукты являются источником полезных растительных белков и жиров, витаминов E и B, а также минералов, таких как магний и цинк, которые поддерживают обмен веществ и иммунную функцию. На самом деле в орехах можно найти всю таблицу Менделеева. Поэтому чем разнообразнее эта группа в вашем питании, тем меньше дефицитных состояний у вас может развиваться», - рассказала Дианова.

Четвертый продукт - бананы и замороженные ягоды. Первые отлично заменяют сахар при приготовлении густых смузи или домашних десертов с кислыми ягодами. Благодаря бананам снижается калорийность блюд, улучшается вкус.

Пятый продукт, необходимый в борьбе с авитаминозом, - свежая зелень. В петрушке, укропе, зеленом луке содержатся витамины А, С, К, фолиевая кислота, клетчатка и антиоксиданты. Они укрепляют здоровье, снижают риск развития хронических заболеваний.

Диетолог порекомендовала выращивать зеленый лук на подоконнике и добавлять его в омлеты, салаты, супы, гарниры по 5-10 г.