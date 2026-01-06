В 2026 году отремонтируют участок дороги между Каменкой и трассой М-5

В 2026 году продолжится ремонт региональной автомобильной дороги Каменка - Дмитриевка - трасса М-5, сообщили в областном минстрое.

Рабочие приступят к работам на 7-километровом участке, проходящем через село Блиновка.

Запланированы укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, ремонт водопропускных труб и обочин, нанесение разметки.

Заказчиком работ выступит Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. Вместе с ним контролировать их проведение будет общественный совет при минстрое.

В 2023 году был отремонтирован 6-километровый участок этой дороги - между Каменкой и Блиновкой.