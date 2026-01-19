В Сердобском районе отремонтируют дорогу через село Кирово

В 2026 году начнется ремонт участка региональной дороги Тамбов - Пенза - Междуречье - Сердобск. Заказчиком работ выступит Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, контракт рассчитан на 2 года.

Отремонтируют отрезок длиной около 8 км, проходящий через село Кирово в Сердобском районе. Там находятся Дом культуры, школа, фельдшерско-акушерский пункт.

«Будет устранено пучинообразование, уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины», - перечислили в областном минстрое.

Ранее сообщалось, что в 2026 году продолжат ремонт региональной дороги Каменка - Дмитриевка - трасса М-5 (речь идет о 7-километровом участке, проходящем через село Блиновка) и приведут в порядок дорогу, связывающую Земетчино с поселком Пролетарским (ее длина - 1 780 метров).

Также будут капитально ремонтировать мосты. В планах - южный переход, сооруженный на подъезде к селу Русский Камешкир, 2 переправы через реку Сердобу в селах Липовка и Дружаевка, завершение реконструкции моста через Ижмору на подъезде к р. п. Земетчино.

