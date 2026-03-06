7 марта жителей Пензенской области ждут колебания температуры

В субботу, 7 марта, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег, в том числе мокрый, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер станет дуть с запада со скоростью 8-13 м/с. В отдельных районах его порывы достигнут 15-18 м/с.

В ночь на субботу будет -11...-16 градусов, осадков не ожидается. Днем столбики уличных термометров поднимутся до -4...+1. В следующую ночь, на воскресенье, в прогнозе -4...-9 градусов и небольшой снег.

В народном календаре 7 марта - Маврикиев день. На Руси верили: если на Маврикия сыплет снег, разыгралась вьюга, то весна придет еще нескоро.

