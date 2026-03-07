Россиянам, не пустившим специалистов в квартиру, отключат газ

С 1 марта 2026 года россиянам могут отключить газ за систематическое нарушение правил эксплуатации оборудования. Речь идет о несвоевременном обслуживании и ремонте техники, использовании неисправных приборов.

Также к нарушениям относится недопуск в квартиру специалистов газовой службы для проверки состояния оборудования.

«Отключение газа не происходит сразу и предполагает несколько этапов. Сначала газовая служба уведомляет потребителя о выявленных нарушениях и предупреждает о возможном ограничении подачи газа. После этого абоненту дается срок на устранение проблем. Если требования не выполняются, подача газа может быть прекращена», - пояснила в беседе с изданием «Газета.ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

У потребителя есть право оспорить решение. Для этого требуется подать иск в суд и представить доказательства своей позиции.

По словам эксперта, введенная мера поможет снизить число аварий в стране.

«Регулярное отключение абонентов, систематически нарушающих правила эксплуатации, повышает ответственность потребителей и стимулирует своевременно устранять потенциально опасные проблемы с оборудованием», - отметила Байгузина.