Россиянам, не пустившим специалистов в квартиру, отключат газ

Общество

Россиянам, не пустившим специалистов в квартиру, отключат газ
Печать
Telegram

С 1 марта 2026 года россиянам могут отключить газ за систематическое нарушение правил эксплуатации оборудования. Речь идет о несвоевременном обслуживании и ремонте техники, использовании неисправных приборов.

Также к нарушениям относится недопуск в квартиру специалистов газовой службы для проверки состояния оборудования.

«Отключение газа не происходит сразу и предполагает несколько этапов. Сначала газовая служба уведомляет потребителя о выявленных нарушениях и предупреждает о возможном ограничении подачи газа. После этого абоненту дается срок на устранение проблем. Если требования не выполняются, подача газа может быть прекращена», - пояснила в беседе с изданием «Газета.ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

У потребителя есть право оспорить решение. Для этого требуется подать иск в суд и представить доказательства своей позиции.

По словам эксперта, введенная мера поможет снизить число аварий в стране.

«Регулярное отключение абонентов, систематически нарушающих правила эксплуатации, повышает ответственность потребителей и стимулирует своевременно устранять потенциально опасные проблемы с оборудованием», - отметила Байгузина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
газ отключение квартира
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!