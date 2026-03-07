Назван вредный подарочный набор к 8 Марта

Назван вредный подарочный набор к 8 Марта
Психиатр-нарколог Виталий Холдин призвал не дарить женщинам на 8 Марта такой популярный набор, как шампанское и конфеты.

По словам специалиста, такой презент способен навредить здоровью получательницы.

«Сочетание игристого вина и сладостей значительно увеличивает нагрузку на ЖКТ. Конфеты относятся к быстрым углеводам, и вместе с алкоголем они вызывают более интенсивный выброс инсулина и ферментов», - предупредил врач в интервью «Радио 1».

Перенапряжение поджелудочной железы может привести к воспалению. Кроме того, смешение алкоголя и сладостей затрудняет выведение этанола, интоксикация усиливается. В итоге у человека появляется головная боль и другие неприятные симптомы.

Ранее врач-аллерголог Татьяна Устинова назвала самые опасные цветы в праздничных букетах. К таковым специалист отнесла мимозы, лилии, гиацинты, хризантемы. Их пыльца может вызвать аллергию.

