«Ракетная опасность»: общественному транспорту направили инструкцию

Жители Пензы не понимают, как должны вести себя водители общественного транспорта при объявлении ракетной опасности. Об этом они пишут в Сети.

«Сам водитель уезжает или ждет отбоя, и все вновь продолжают путь? Что с оплатой?» - поинтересовалась в TG-канале главы Пензы Олега Мельниченко горожанка.

Ей ответил представитель регионального минстроя.

По его словам, общественному транспорту направили четкую инструкцию, как действовать при объявлении режимов «Ракетная опасность» или «Авиационная опасность». Все автобусы и троллейбусы должны прекратить движение.

Однако если транспорт в момент объявления тревоги проезжает мимо объектов повышенной опасности, то водителю нужно отъехать на безопасное расстояние и только потом высадить пассажиров.

Если автобус (троллейбус) следует по открытой местности или по частному сектору, шоферу разрешается продолжить движение и довезти людей до остановки, рядом с которой есть укрытие.

Таким образом, водитель принимает решение, исходя из оперативной обстановки.

«При отмене вышеуказанных режимов продолжить движение на общественном транспорте возможно без доплаты при использовании билета», - заявил представитель минстроя.

Ранее в региональном министерстве образования раскрыли алгоритм действий при режиме «Ракетная опасность» в детских садах и школах.