Закредитованность пензенцев выше, чем у саратовцев

В Пензенской области в среднем 1 житель задолжал банкам 369,3 тыс. руб. Это на 7,3 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

Данные приводят эксперты ria.ru. Они составили рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения. Пензенская область в нем находится на 50-й строчке из 85.

Соотношение среднедушевого долга ее жителей по кредитам и годовой зарплаты в начале 2026-го равнялось 53,2%.

В ряде соседних с Пензенским регионов ситуация с закредитованностью населения обстоит лучше. Например, Саратовская область заняла 18-е место. Там в среднем каждый житель должен вернуть банку 310,6 тыс. руб., соотношение среднедушевого долга и годового заработка составило 45,1%.

Мордовия находится на 22-й строчке с показателями 317,2 тыс. руб. и 45,9% соответственно, Тамбовская область - на 27-й (305,2 тыс. руб. и 47,1%).

У жителей Ульяновской области уровень закредитованности выше, чем у пензенцев. Регион расположился на 51-м месте. Соотношение среднедушевого долга ульяновцев и годового заработка составило 53,3%. Объем задолженности в среднем на каждого человека - 381,4 тыс. руб.

Лидером рейтинга стала Республика Ингушетия с показателем 54,4 тыс. руб. (это 12% годовой зарплаты). Самыми закредитованными в стране являются жители Тывы: 85-е место, долг на начало 2026-го - 1 млн 80,5 тыс. руб., это 138,6% годовой зарплаты.

