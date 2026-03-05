Заявки на отдых одаренных детей в «Приморском» примут в апреле

С 1 по 29 апреля в Пензенской области будут принимать заявки на оздоровительный отдых одаренных детей в возрасте от 14 до 17 лет включительно в лагере «Приморский» (Краснодарский край). Пакет документов необходимо предоставить в многофункциональный молодежный центр на Кирова, 51.

В областном министерстве образования перечислили, кто может претендовать на путевку в лагерь:

- победители, призеры очных и заочных международных, всероссийских, окружных, межрегиональных, региональных, районных и городских интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физкультурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений;

- победители и призеры олимпиад, перечни которых утверждены приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования РФ;

– победители конкурса «Росмолодежь.Гранты»;

– лидеры и активисты межрегиональных, региональных и местных детских и молодежных общественных объединений и движений («Движение первых», Российское движение школьников (РДШ), Юнармия, Российские студенческие отряды, Молодежные центры Российской Федерации и Пензенской области);

– авторы и участники реализации социально значимых проектов с предоставлением почетных грамот и/или благодарностей, выданных органами государственной власти РФ и/или исполнительными органами Пензенской области, а также почетных грамот руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области за активное участие в общественной жизни, вклад в развитие муниципального образования, в том числе волонтеры, заслужившим награды за деятельность в социальной сфере;

– школьники, имеющие значок «Готов к труду и обороне».

Чтобы подать заявку, родители должны лично привезти копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего статус заявителя; копию документа, удостоверяющего личность ребенка; копии документов, подтверждающих достижения ребенка в перечисленных видах деятельности.