В России снизился интерес к простым подаркам на 8 Марта

Аналитики портала «Чек Индекс» сравнили спрос и цены на подарки к 8 Марта в 2025 и 2026 годах. Эксперты пришли к выводу, что интерес к сувенирам, конфетам и цветам снизился.

Средний чек на сувениры и товары из магазина подарков в этом году составил 681 руб. (+3%). Число покупок упало на 6%. Букет цветов в среднем обойдется в 3 970 руб. (+6%), объем продаж снизился на 5%. За шоколадную плитку придется отдать 130 руб. (+10%), число покупок уменьшилось на 9%.

Стали меньше приобретать и подарочные сертификаты (на 6%). Их средняя стоимость в этом году составила 2 930 руб. (+8%).

Однако вырос интерес к услугам спа-салонов (+12%). Визит обойдется в 2 329 руб., что на 6% дороже, чем в прошлом году. Также женщины стали чаще обращаться в салоны красоты перед 8 Марта (+4%). Их услуги подешевели на 7%, средний чек составил 2 918 руб.

«Заметно продолжение тенденции подарков «для себя», прежде всего в сфере услуг. Похожая картина наблюдалась и в рамках Дня защитника Отечества. Все больше мужчин и женщин делают подарки «самим себе» или детям», - отметили аналитики.

Ранее портал SuperJob обнародовал рейтинг самых желанных подарков к 8 Марта. Каждая четвертая участница опроса выбрала из предложенных вариантов путешествие: 26% присматриваются к предложениям турагентств. Каждая пятая будет рада деньгам. Билеты в театр, кино или музей выбрали 7% женщин.