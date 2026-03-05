По чатам рассылают вредоносные файлы под видом кадров с места ДТП

По российским чатам фиксируется рассылка вредоносных файлов, которые выдаются за кадры с места ДТП, сообщает телеграм-канал «Вестник Киберполиции России».

Сообщения распространяются через домовые, родительские и другие крупные чаты.

«Типовой сценарий: в общий чат отправляют эмоциональное сообщение о якобы произошедшей аварии с участием знакомых людей и прикрепляют ссылку на группу с громким названием (например, «ДТП.Происшествия.18+»). В группе размещено несколько новостей и файл с записью происшествия, который по факту является вредоносной программой для Android», - предупреждает «Вестник Киберполиции России».

Ранее полицейские сообщали, что мошенники стали активно использовать схему «угона» телеграм-аккаунтов через «переезд чата».

В этом случае в рабочих или локальных чатах публикуется псевдоофициальное объявление, что из-за «замедления работы» чат якобы переносится на новую площадку. Однако после перехода по ссылке пользователь попадает в мошеннический бот.