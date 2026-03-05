В России планируют ограничить езду на электровелосипедах по тротуарам

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года. В их числе - ограничение езды электровелосипедов по тротуарам.

Поручение дано Минтрансу России совместно с МВД России.

«С учетом ранее данных поручений подготовить и представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», - говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.

Вопрос должен быть проработан до 1 июля.

Ответственными назначены глава Минтранса Андрей Никитин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Электровелосипеды, как правило, используют курьеры торговых сетей для доставки продуктов. Они часто ездят по тротуарам, рискуя столкнуться с пешеходами.