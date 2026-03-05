В Пензенской области вручат медали 21 многодетной матери

В преддверии 8 Марта 21 многодетную женщину наградят региональной медалью «Материнская доблесть». Церемонии пройдут на праздничных мероприятиях в муниципальных образованиях Пензенской области.

2 мамы получат награды II степени (они воспитали пятерых и более детей), 19 - III степени (воспитали трех и более детей), уточнили в минтруде.

Женщинам, награжденным медалью «Материнская доблесть» I или II степени, если с ними живет хотя бы 1 несовершеннолетний ребенок, предоставляются региональные меры поддержки:

- ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;

- ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату пользования услугами местной телефонной связи (180 рублей - в городской местности, 110 - в сельской);

- ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% от фактических расходов с учетом нормативов потребления.

В 2025 году была вручена 131 медаль «Материнская доблесть». 16 мам получили награды II степени, 115 - III степени. На финансирование мер поддержки многодетным женщинам из областного бюджета было направлено 1,7 млн рублей.