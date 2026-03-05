6 марта в Пензенской области прогнозируется небольшой снег

Общество

6 марта в Пензенской области прогнозируется небольшой снег
Печать
Telegram

В пятницу, 6 марта, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой снег, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с севера со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут -3...-8 градусов. Прогнозируется небольшой снег.

Днем будет -1...-6. В ночь на субботу похолодает до -12...-17 градусов, преимущественно без осадков.

В народном календаре 6 марта - Тимофей Весновей. На Руси верили: если в этот день погода хорошая, то она будет такой всю весну.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!