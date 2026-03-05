6 марта в Пензенской области прогнозируется небольшой снег

В пятницу, 6 марта, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой снег, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с севера со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут -3...-8 градусов. Прогнозируется небольшой снег.

Днем будет -1...-6. В ночь на субботу похолодает до -12...-17 градусов, преимущественно без осадков.

В народном календаре 6 марта - Тимофей Весновей. На Руси верили: если в этот день погода хорошая, то она будет такой всю весну.