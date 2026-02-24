Папа-кенгуру: в Пензе отцы помогают выхаживать недоношенных детей

В Пензенской области в перинатальном центре на протяжении последних 6 лет ежегодно около 120 отцов помогают выхаживать детей, родившихся раньше срока. В медучреждении активно применяют метод «кенгуру».

Его суть заключается в том, что недоношенных детей каждый день на один или несколько часов выкладывают на открытую поверхность груди мамы или папы. В результате тесного телесного контакта с родителем у новорожденного нормализуется дыхание, стабилизируются температура тела и сердечный ритм.

«Кенгуриться» могут младенцы весом 1,5 кг и меньше. Используется метод только тогда, когда состояние ребенка стабильно и не вызывает опасений. Неважно, кто прикладывает к груди ребенка, мама или папа, главное, чтобы недоношенный малыш чувствовал тепло родного человека», - отметила завотделением новорожденных акушерского физиологического отделения перинатального центра Наталья Сапожникова.

Терапия показала большую эффективность, когда участие в ней принимают отцы малышей.

«Малютка слышит сердцебиение родителя, чувствует тепло кожи, крепкое, сильное, надежное плечо, что помогает создать вокруг него ауру защищенности и положительный эмоциональный фон, необходимый для выживания», - подчеркнула Наталья Сапожникова.

Дети, находящиеся в контакте с родителями, особенно с папами, быстрее набирают вес и идут на поправку, сообщили в областном минздраве.

