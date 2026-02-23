В Пензе почтили память защитников Отечества

В Пензе почтили память защитников Отечества
В понедельник, 23 февраля, в День защитника Отечества, в регионе прошли церемонии возложения цветов к мемориалам павших воинов.

В Пензе мероприятие состоялось у Монумента воинской и трудовой славы.

В нем приняли участие первые лица области и города во главе с губернатором Олегом Мельниченко, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, ветераны, рядовые горожане.

«Участники церемонии возложили цветы к Вечному огню, отдав дань уважения подвигу поколений защитников Родины. Память всех павших в боях за свободу и независимость Отечества почтили минутой молчания», - сообщили в управлении Росгвардии.

Также в областном центре возложили венки к братским могилам на Мироносицком кладбище. Здесь захоронены те, кто погиб в госпиталях от ран в годы Великой Отечественной войны.

Участие в церемонии приняли активисты молодежных организаций и движений, представители исполнительных органов региона.

Фото 2, 3 - управление Росгвардии, фото 4 - минэкономразвития области.

