25 февраля в 5 микрорайонах Пензы отключат свет

В среду, 25 февраля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Терновке, на Шуисте, в поселке Нефтяник, на Западной Поляне и Маяке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Пушанина, 2, 4, 54;

- Буровой пр-д, 5;

- ул. Колхозная, 13, 15-30, 32, 34, 36, 38-44, 46;

- 4-й Колхозный пр-д, 3-21;

- пр-д Ломоносова, 1-7;

- ул. Ломоносова, 1, 1а, 3-10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;

- 3-й пр-д Матросова, 1, 3, 5, 6, 9-20;

- ул. Матросова, 22, 24/8;

- ул. Проходная, 7а, 9, 11-18, 20, 22, 24, 26.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать в дома № 1-16, 18, 24-27, 30, 301-304, 306 и з/у 19а в поселке Нефтяник.

С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:

- ул. Коллективная, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47а;

- ул. Проезжая, 47-68, 70, 72, 74, 76, 76а, 78а, 80;

- ул. Светлая, 2/95; 8, 10, 10а;

- пр-д Узенький, 7Б.

С 13:00 до 15:30:

- СНТ Светлый Путь, уч.: 6, 6а, 7, 12, 13, 18;

- ул. Пацаева, 9, 11;

- ул. Мира, 16, 18, 20;

- ул. Измайлова, 21, 23, 25, 27, 39, 41.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.