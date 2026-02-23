В минЖКХ рассказали, куда сообщать о протечках с крыши

В областном министерстве ЖКХ и ГЗН рассказали, куда следует обращаться, если из-за прохудившейся кровли начало капать с потолка. Вопрос подняла жительница Пензы в профиле губернатора во «ВКонтакте».

«Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! У нас протекает кровля и протекает через потолочное покрытие на натяжной потолок! У соседей - та же проблема. Звонили в управляющую компанию, но никто ничего внятного не сказал. Помогите, пожалуйста!» - написала горожанка.

Ей ответил представитель министерства.

«В подобной ситуации нужно позвонить в диспетчерскую службу и попросить прислать сотрудника. Узнайте, под каким номером зафиксировали заявку, а также фамилию оператора. Запишите время звонка», - посоветовал он.

По стандарту, специалист должен прийти в течение 12 часов и составить акт о протечке крыши. В дальнейшем документ еще неоднократно придется предъявлять, поэтому придется проследить, чтобы в нем не было неточностей.

Акт пишется в 2 экземплярах, один остается у владельца квартиры. Подписей в каждой бумаге тоже 2 - собственника и представителя УК, они заверяются печатью.

«Работник УК не всегда готов подписать акт - он может отрицать вину компании, не установить обстоятельства. Или составить акт, но не указать весь ущерб, у вас есть право самим написать акт о затоплении. Пусть его подпишут соседи. Если не согласны с актом УК, считаете его неполным, сделайте пометку на документе», - подчеркнули в минЖКХ.

Если УК никак не реагирует, следующий шаг - обращение непосредственно в министерство. Это можно сделать как дистанционно (через ГИС ЖКХ или платформу обратной связи на портале госуслуг), так и офлайн (в МФЦ либо при личной явке по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 110).