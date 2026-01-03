Пензенцы жалуются на нечищеные дороги и тротуары

Днем в субботу, 3 января, жители Пензы оставили множество жалоб в интернете на нечищеные городские улицы и тротуары.

«На ул. Арбековской людям ходить негде... Тротуара нет, и обочину никто не чистит, остановки тоже завалены снегом», «В чьем распоряжении федеральная трасса М-5 между Лугометрией и Арбековской Заставой? Машины еле едут в одну полосу! Не чищено от слова СОВСЕМ!», «240 единиц техники борются со снегом, а где - непонятно. Наверное, не в Пензе», «ГПЗ все в снегу, крыша на «Шайбе» провалится. Работы нет(( Только в центре», «Весь город не чищен от слова совсем!!! Где подрядчики для очистки мкр Заря??? Не проехать вообще. В мкр Ласточкино Гнездо вообще одно сплошное снежное поле! На работу ехали - бампером дорогу бороздили, возвращаться с работы так же?», «Вся новая Застава во дворах не чищена!!!», «Требуется отчистка улицы Районной, Руслановой и до Газовой, 30. Большие переносы. В случае чего скорая к нам не проберется», «Даже площадь Ленина не чистят», «Трактор проехал, очистил центр дороги и навалил на обочины. Теперь проехать сможет только один автомобиль, а пешеходы должны преодолевать это препятствие», «Тротуары-дороги не чистят, снега не было - машины ездили, снег идет - машин ни одну не видел с Гидростроя до автовокзала», «Вся Пенза и область в снегу, вот только приехал из города, ни одной снегоуборочной машины. Федеральная трасса забита снегом... Просто жесть», - сообщают горожане.

Ранним утром глава Пензы Олег Денисов написал в своем телеграм-канале, что осадки в областном центре не стали сюрпризом для коммунальщиков: к изменениям погоды готовились. По его словам, за выходные выпадет до 20 см снега. С утра 3 января на линию вышли более 100 единиц техники и 110 сотрудников «Пензавтодора», а от управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК - 140 спецмашин и более 400 дворников.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопад продолжится.

Пензенский регион оказался во власти обширного атлантического циклона, пояснила начальник отдела прогнозирования Приволжского УГМС Светлана Иванкова. Именно из-за него жителей области ждут осадки смешанного характера, сильный порывистый ветер и температурные «качели».