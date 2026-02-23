24 февраля в Пензенской области пройдет небольшой снег

24 февраля в Пензенской области пройдет небольшой снег
Во вторник, 24 февраля, в Пензенской области будет облачно с пояснениями, ожидается небольшой снег. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 9-14 м/с, к вечеру она понизится до 8-13 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут -10...-15 градусов. Осадки маловероятны.

Днем будет -2...-7, пройдет небольшой снег. В ночь на среду в прогнозе -5...-10 и тоже снег.

В народном календаре 24 февраля - Власьев день. В старину считалось, что снегопад предвещает скорую весну и зеленый май, а иней на деревьях, наоборот, к морозам.

