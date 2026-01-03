В регионе запретили движение по трассам автобусам и большегрузам

В Пензенской области из-за непогоды с 13:00 до 20:00 субботы, 3 января, ограничено движение маршрутного и грузового транспорта на четырех федеральных трассах, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Речь идет о следующих участках:

- км 466 + 540 - км 780 + 320 М-5 «Урал» (от границы Мордовии до Ульяновской области);

- км 320 + 900 - км 516 + 100 Р-158 (от границы Мордовии до Саратовской области);

- км 124 + 000 - км 278 + 000 Р-208 (от границы Тамбовской области до Пензы);

- км 0 + 000 - км 115 + 140 Р-207 (от Пензы до автомобильной дороги Р-260).

Причинами названы неблагоприятные погодные условия: сильный снег, метель, гололедица.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопад продолжится. Пензенский регион оказался во власти обширного атлантического циклона, пояснила начальник отдела прогнозирования Приволжского УГМС Светлана Иванкова. Именно из-за него жителей области ждут осадки смешанного характера, сильный порывистый ветер и температурные «качели».

Пензенцы жалуются на нечищеные дороги и тротуары.

UPD: Ограничение движения для маршрутного и грузового транспорта продлено до 9:00 воскресенья, 4 января.