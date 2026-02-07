В Пензенской области введут режим повышенной готовности

В Пензенской области с понедельника, 9 февраля, введут режим повышенной готовности. Соответствующий указ губернатора сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Режим введут из-за ухудшения погоды, возможного возникновения чрезвычайных ситуаций после атак БПЛА, а также в связи с наличием угроз безопасности для населения и объектов инфраструктуры региона.

Руководители исполнительных органов Пензенской области должны будут организовать дежурство во время выходных и праздничных дней «для оперативной оценки обстановки и принятия управленческих решений».

Главам городских округов и муниципальных районов Пензенской области поручат привести в готовность силы и средства для оперативного реагирования на аварии и ЧП, усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, проинформировать население о необходимости как можно меньше находиться на открытом воздухе, первой помощи в случае обморожения.

Также чиновники должны будут организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в зданиях администраций.

Руководителям организаций предстоит спланировать комплекс мер для повышения устойчивости функционирования объектов в случае ЧП, проинструктировать персонал. Им запретят проводить плановый ремонт на сетях газо-, тепло- и водоснабжения в праздничные дни.

Режим повышенной готовности будет действовать в регионе до особого распоряжения.