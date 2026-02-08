Опубликован график отключений света в Пензе 9 февраля

В понедельник, 9 февраля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на улицах Володарского и Ленинградской, на Бугровке, Барковке и в Арбекове.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Ленинградская, 11;

- 4-й пр-д Громова, 15-19;

- ул. Есенина, 1-8, 10-13, 15-18, 23-31, 34-44 (четные), 48, 50, з/у 9;

- ул. Огарева, 137, 137/48, 139, 141-148, 150-153, 155-166, 168-176 (четные);

- ул. Островского, 179Б, 179в, 179г;

- ул. Правды, 154а, 180, 182.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать в дома № 68 и 70/5 на ул. Володарского.

С 13:00 до 15:30 света не будет по адресам:

- ул. Барковка, 2-4, 6-15, 17-23 (нечетные);

- пр-д Барковка, 1, 2, 3-17 (нечетные), 12а;

- ул. Долгая, 1-12, 14, 16а, 16в, 157, з/у 865, з/у 911;

- СНТ «Весна-1», уч. 81, 97;

- СНТ «Восход», уч. 0-6, 1в, 9 (1- 4), 9 (6-12), 9-14;

- СНТ «Здоровье», уч. 1-36, 38-42;

- СНТ «Искра», уч. 356, 364;

- СНТ «Осень», 1-12, 14-33;

- СНТ «Отдых», 10, 43, 44, 71, 95, 96, 112, 117, 118, 123, 124, 136, 137, 138, 140-151, 154- 156, 889;

- СНТ «Проектировщик», уч.4, 8, 9, 37;

- СНТ «Труд», 7, 14, 21;

- 5-й Виноградный пр-д, 24а;

- ул. Глазунова, 1а, 2а, 16а;

- ул. Рахманинова, 18а.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.