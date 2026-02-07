В Пензенской области изменят основания для эвтаназии животных

На ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоится в пятницу, 27 февраля, рассмотрят законопроект, вносящий изменения в действующий закон об обращении с животными.

Документ опубликован на сайте областного Заксобра. В нем вводится понятие «экстраординарная ситуация». Это временная ситуация, которую не удастся разрешить с помощью уже существующих мер (отлова бродячих животных, их учета, маркировки и т. д.), и потребуются иные действия, чтобы обеспечить безопасность граждан и предотвратить распространение опасных болезней.

Согласно законопроекту, экстраординарной ситуация станет в двух случаях:

- если бездомное животное причинит человеку травмы, не совместимые с жизнью, повлекшие тяжкий или средней тяжести вред здоровью;

- если на территории муниципального образования действует карантин по бешенству или другим опасным для человека заболеваниям.

Экстраординарную ситуацию разрешается вводить на срок до 3 месяцев. В это время отловленных собак нельзя будет вернуть на прежние места обитания или передать их в приют.

Также законопроект дополняет основания для эвтаназии бездомных животных. Разрешат умерщвлять животное с меткой о владельце, но от которого тот отказался, и бродячее животное, не переданное в приют или новому хозяину.

Сейчас в регионе разрешена эвтаназия агрессивных либо неизлечимо больных собак.