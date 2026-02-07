В Пензенской области изменят основания для эвтаназии животных

Общество

В Пензенской области изменят основания для эвтаназии животных
Печать
Telegram

На ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоится в пятницу, 27 февраля, рассмотрят законопроект, вносящий изменения в действующий закон об обращении с животными.

Документ опубликован на сайте областного Заксобра. В нем вводится понятие «экстраординарная ситуация». Это временная ситуация, которую не удастся разрешить с помощью уже существующих мер (отлова бродячих животных, их учета, маркировки и т. д.), и потребуются иные действия, чтобы обеспечить безопасность граждан и предотвратить распространение опасных болезней.

Согласно законопроекту, экстраординарной ситуация станет в двух случаях:

- если бездомное животное причинит человеку травмы, не совместимые с жизнью, повлекшие тяжкий или средней тяжести вред здоровью;

- если на территории муниципального образования действует карантин по бешенству или другим опасным для человека заболеваниям.

Экстраординарную ситуацию разрешается вводить на срок до 3 месяцев. В это время отловленных собак нельзя будет вернуть на прежние места обитания или передать их в приют.

Также законопроект дополняет основания для эвтаназии бездомных животных. Разрешат умерщвлять животное с меткой о владельце, но от которого тот отказался, и бродячее животное, не переданное в приют или новому хозяину.

Сейчас в регионе разрешена эвтаназия агрессивных либо неизлечимо больных собак.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
животное законопроект эвтаназия
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!