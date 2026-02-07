8 февраля в Пензенской области ожидается метель

В воскресенье, 8 февраля, в Пензенской области прогнозируются сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 8-е число снегопад в регионе продолжится, температура опустится до -7…-12 градусов.

Утром будет около -8, пасмурно. Ожидаются осадки. Днем синоптики обещают снег, местами сильный, метель.

Скорость северо-восточного ветра составит 9-14 м/с. Термометр покажет -4…-9 градусов.

Новые снегопады и потепление в регион принес южный циклон. Однако его воздействие не будет долгим. Уже в понедельник ожидается приход холодного антициклона.