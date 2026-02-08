В белинской больнице для пациентов открылся обновленный кабинет

В Белинской районной больнице открылся после ремонта кабинет функциональной диагностики. Об этом сообщили в областном минздраве.

«Здесь осуществляется процедура электрокардиографии, а также проводится холтеровское мониторирование, позволяющее непрерывно отслеживать сердечный ритм и электрическую активность сердца в течение суток. Оба исследования помогают врачам получить полную картину состояния сердечно-сосудистой системы пациента и своевременно назначить нужное лечение», - рассказал главврач медучреждения Андрей Панин.

Капитальный ремонт 5-этажного лечебного корпуса еще продолжается. По плану здесь намечалось обновить приемное, стерилизационное и физиотерапевтическое отделения на 1-м этаже, психиатрическое на 2-м, терапевтическое, неврологическое и отделение сестринского ухода на 3-м, а на 4-м - разместить клинико-диагностическую лабораторию и кабинеты ультразвуковой диагностики.

В июне 2025 года в здании закончили капремонт мягкой кровли, фасада, входной группы, заменили все инженерные коммуникации.

На данный момент рабочие перешли на 4-й этаж. На 1-м в отремонтированные кабинеты переведены 2 кабинета УЗИ, сюда же перемещается оборудования для кабинетов фиброгастродуоденоскопии и колоноскопии.