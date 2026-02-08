Подорожание борщевого набора в январе опередило рост инфляции

В январе цены на овощи из борщевого набора в очередной раз достигли рекорда. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Стоимость лука выросла в среднем 5,9% относительно декабря, моркови - на 10,2%, свеклы - на 8,2%, капусты - на 9,2%, картошки - на 11,7%. В целом по группе овощей прибавление составило 5-12% (годовой уровень инфляции на конец января - 6,47%).

По словам генерального директора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, повышение цен продолжится в феврале и весной - это обычное сезонное явление.

Тепличные огурцы и помидоры дорожали в январе еще быстрее - на 42,8% и 20,7% соответственно.

В первой группе динамика в целом соответствует темпам инфляции, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. В марте цены немного понизятся.

Удорожание помидоров также можно объяснить сезонным фактором. Они подешевеют позже, чем огурцы, - во второй декаде мая.