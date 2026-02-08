В Пензе продолжается строительство Ивановского коллектора

В Пензе продолжается обновление Ивановского коллектора. Участок канализационной сети предназначен для сбора хозяйственно-бытовых стоков из Терновки, Засечного и Мичуринского.

На данный момент идет погружение шпунта с использованием вибрационных механизмов. На работах заняты 20 специалистов.

Метод вибропогружения выбран как самый безопасный для расположенных поблизости частных домовладений, пояснили в областном минстрое.

Составлять документацию на замену изношенного коллектора начали в феврале 2025-го. На тот момент он исчерпал запас прочности и требовал полного обновления.

Протяженность объекта - около 2 км. По условиям контракта, размещенного на сайте госзакупок, окончание работ намечено на 20 декабря 2028 года.