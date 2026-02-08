В Пензе продолжается строительство Ивановского коллектора

Общество

В Пензе продолжается строительство Ивановского коллектора
Печать
Telegram

В Пензе продолжается обновление Ивановского коллектора. Участок канализационной сети предназначен для сбора хозяйственно-бытовых стоков из Терновки, Засечного и Мичуринского.

На данный момент идет погружение шпунта с использованием вибрационных механизмов. На работах заняты 20 специалистов.

Метод вибропогружения выбран как самый безопасный для расположенных поблизости частных домовладений, пояснили в областном минстрое.

Составлять документацию на замену изношенного коллектора начали в феврале 2025-го. На тот момент он исчерпал запас прочности и требовал полного обновления.

Протяженность объекта - около 2 км. По условиям контракта, размещенного на сайте госзакупок, окончание работ намечено на 20 декабря 2028 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
строительство коллектор минстрой
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!