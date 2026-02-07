Мошенники могут использовать пензенцев как «живые бомбы»

Мошенники могут использовать пензенцев как «живые бомбы»
В Пензенской области участились случаи, когда мошенники выманивают у людей накопления, присылая им документы, схожие с официальными бланками ФСБ России.

Пензенцев пугают информацией о том, что в отношении них правоохранители проводят проверку. Якобы в этой ситуации по закону гражданин должен перевести свои сбережения на безопасные счета.

«В случае выполнения требований мошенников для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры, используя граждан как «живые бомбы», - предупредили в региональном УФСБ России.

В ведомстве полагают, что злоумышленники действуют в интересах украинских националистических вооруженных формирований.

Жителей региона призвали не поддаваться на провокации мошенников и не вступать с ними в контакт.

