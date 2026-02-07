В Пензе за уровнем воды начнут следить с 10 марта

В Пензе в пятницу, 6 февраля, на совещании в администрации города обсудили, какие меры следует предпринять по предотвращению затопления территорий во время паводка.

Глава города Олег Денисов поручил с 10 марта начать следить за уровнем воды, а также провести смотр готовности сил и средств к половодью и закрепить спецтехнику за участками в зоне риска.

«Создана группировка сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий численностью 2 102 человека и 272 единицы техники, в том числе тепловые пушки, автономные источники энергоснабжения, мотопомпы, плавсредства», - сообщили в городской администрации.

Районные администрации, управляющие компании, предприятия, учреждения и организации должны вывезти снег с участков, за которые отвечают, запастись песком, подготовить мешки и трапы.

Весной планируется очистить водоотводные кюветы от снега, промыть сети ливневой канализации.

Как правило, половодье начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области последние снегопады обострили ситуацию с паводком. В регионе высота снежного покрова составляет от 35 до 57 см. С начала 2026-го осадков выпало 205% от нормы. Это близко к показателям, которые предшествовали половодью в 2012, 2018 и 2023 годах. Наибольший риск затопления существует в Сердобском и Нижнеломовском районах.