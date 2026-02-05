Прогноз погоды на 6 февраля: сильные морозы начнут отступать

В пятницу, 6 февраля, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на пятницу будет морозно - до -24...-29 градусов.

Днем столбики уличных термометров поднимутся до -10...-15. В ночь на субботу ожидается -12...-17 градусов и местами небольшой снег.

В народном календаре 6 февраля - Аксиньин день. На Руси его называли весноуказчиком: предполагалось, что погода на Аксинью соответствует погоде всей весны.