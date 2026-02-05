В Пензе 15 бывшим иностранцам вручили повестки в военкомат

В Пензе полицейские совместно с бойцами отряда «Страж» областного управления Росгвардии и сотрудниками гарнизонного военного следственного отдела СКР провели профилактический рейд.

Проверке подверглись 4 ночных заведения (2 бара и 2 клуба) в центре города.

Основной целью мероприятия стало обеспечение общественного порядка, выявление и пресечение правонарушений, а также контроль за соблюдением требований действующего законодательства.

«В ходе рейда правоохранители проверили порядка 70 человек. В отдел полиции были доставлены 35 граждан. В отношении 12 лиц составлены административные протоколы», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

15 бывшим мигрантам, получившим российское гражданство и не вставшим на воинский учет, вручили повестки в военкомат.

Профилактические рейды подобного формата проводятся в Пензе регулярно. В частности, в конце октября 2025 года правоохранители выявили 15 уклоняющихся от воинского учета и составили 3 протокола за нарушение миграционного законодательства.