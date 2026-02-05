В Пензе повысили расценки на отлов и содержание бродячих собак

В Пензе продолжается поиск подрядчика для отлова бродячих животных в 2026 году. Информация об этом появилась на портале госзакупок в четверг, 5 февраля.

Аналогичная процедура проводилась в конце декабря, тогда начальная (максимальная) цена за оказание услуг составляла 3 000 000 рублей, а расценки не отличались по сравнению с предыдущим годом.

29 декабря заказчик (городское управление ЖКХ) заключил контракт с ООО «Многопрофильное универсальное предприятие по очистке города», однако в январе он был расторгнут.

Теперь начальная цена - 4 310 000 рублей, расценки повышены. Их средняя стоимость в расчете на 1 особь такова:

- прием сообщения о бродячем животном и его отлов - 940 рублей (было 810);

- транспортировка - 437 рублей (было 388);

- содержание в приюте с проведением осмотра - 270 рублей в сутки (было 232);

- вакцинация от бешенства - 1 158 (было 1 057);

- стерилизация мужской особи - 2 281 рубль (было 2 055), женской - 3 503 рубля (было 3 167);

- учет - 20,30 рубля (было 16,20);

- маркировка неснимаемыми метками - 68 рублей (было 64);

- возврат потерявшихся животных владельцам или поиск новых хозяев, включая размещение сведений в интернете, - 50 копеек (было столько же);

- возврат на прежнее место обитания - 631 рубль (было 557);

- умерщвление - 582 рубля (было 536);

- утилизация умерших или усыпленных - 617 рублей (было 542).

Содержание в приютах животных, которые не могут быть возвращены, до момента их передачи новым владельцам или наступления естественной смерти обходится в 270 рублей в сутки (было 232).

Заявки от организаций принимаются до 12 февраля, 16-го числа рабочая комиссия подведет итоги, уточняется на портале госзакупок.