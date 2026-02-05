Пропуск детсада из-за мороза: понадобится ли справка от врача

В Пензе многие воспитанники детских садов оставались дома из-за сильных морозов, которые пришли в область в понедельник, 2 февраля. В некоторых случаях малыши не посещали учреждения больше трех дней. Теперь родителей интересует, нужна ли в таком случае справка от врача.

«Уведомлены ли заведующие садиков о том, что можно будет с понедельника допускать детей без предъявления справок из поликлиник? Ведь многие дети из-за погодных условий дома», - написала пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

На обращение отреагировал представитель Управления образования Пензы.

«Справка не нужна. Если ребенок не посещал детский сад исключительно из-за неблагоприятных погодных условий (сильных морозов), медицинской справки о состоянии здоровья не требуется», - пояснили пензячке.

По словам представителя управления, руководители всех детсадов областного центра проинструктированы о том, что воспитанников следует допускать без справки.

«Приводя ребенка после такого пропуска, достаточно устно сообщить воспитателю или администрации сада, что причина отсутствия - рекомендация оставаться дома в связи с морозами. Таким образом, вы можете быть спокойны: в понедельник ваш ребенок будет принят в детский сад без дополнительных документов», - заявили в управлении.

В Пензенской области из-за морозов три дня подряд отменяли уроки в школах. 5 февраля в региональном минобре сообщили, что с 6-го числа занятия возобновляются по расписанию.