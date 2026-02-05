В Пензе 20 семьям выдали свидетельства о праве на соцвыплату

В четверг, 5 февраля, в администрации Пензы 20 семьям вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты, которую они смогут потратить на приобретение жилого помещения или строительство дома.

Всего в 2026 году соцвыплату получат 34 семьи: 12 многодетных и 10 - участников СВО.

На эти цели из бюджетов трех уровней (федерального, регионального и городского) выделят 23,66 млн рублей.

Данный вид поддержки действует в Пензе с 2005 года. За это время выплату получили 2 833 семьи на сумму около 1,5 млрд рублей. Они приобрели более 141 тысячи квадратных метров жилья.

«Первоочередное право на получение жилищного свидетельства имеют молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, многодетные пары, а также семьи, где один или оба родителя - бывшие или действующие участники СВО», - уточнили в мэрии.