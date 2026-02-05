Пензенцы могут подтверждать свое совершеннолетие без паспорта

В торговых сетях Пензенской области продолжается внедрение сервиса «Цифровой ID» - покупатели могут использовать его для подтверждения своего совершеннолетия. QR-код из мессенджера МАХ считывает касса самообслуживания, и показывать паспорт уже не нужно.

Сначала цифровой ID можно было использовать в сетях «Пятерочка», «Магнит», магазинах «ВкусВилл» и «Перекресток» в ТЦ «САНиМарт».

Теперь это можно делать в 126 точках сетей «Караван» и «Скидкино», 16 - торгового союза «Магазин моего района», сетях «Ашан» и SPAR, сообщили в минцифры.

«Создавать цифровые ID в MAX могут граждане старше 18 лет. Для этого нужна действующая биометрия и смартфон с поддержкой распознавания лица или отпечатка пальца. Цифровой ID невозможно передать третьим лицам, поскольку это динамический QR-код. Для его формирования на экране смартфона каждый раз нужно подтверждать личность по отпечатку пальца. Скриншот сделать нельзя», - рассказала замминистра цифрового развития и связи Пензенской области Елена Кувяткина.

QR-код только подтверждает статус совершеннолетнего. Персональные данные (ФИО, дата рождения) остаются недоступны.