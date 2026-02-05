В части пензенских автобусов не работают кнопки для инвалидов

Пензенский пассажирский транспорт лишь частично приспособлен под нужды людей с инвалидностью. Это показала проверка, проведенная уполномоченным по правам человека в регионе совместно с представителями местного отделения Всероссийского общества глухих.

Как выяснилось, в 30 автобусах малого класса на городских и областных маршрутах не работают кнопки визуального вызова «Остановка», необходимые в поездках пассажирам с полным или частичным ограничением слуха. Из 256 транспортных средств они действуют в 226.

«Водители не информируются о потребностях данной категории граждан, что приводит к сложностям при выходе на нужной остановке и создает стрессовую ситуацию», - отмечается в телеграм-канале омбудсмена.

Общественники не раз сообщали о затруднениях, но проблема остается нерешенной.

Чтобы исправить положение, для регионального минстроя в аппарате УПЧ подготовили соответствующие рекомендации. Руководителям автотранспортных предприятий поручено до 1 марта установить или отладить кнопки визуального вызова. Вопрос планируют обсудить и с перевозчиками.