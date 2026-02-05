Рослесхоз предложил уничтожать американский клен

Федеральное агентство лесного хозяйства России (Рослесхоз) предложило уничтожать ясенелистный клен (американский) наравне с борщевиком Сосновского. Его хотят включить в перечень опасных видов растений, способных нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам.

Необходимо «принимать меры по их выявлению, предупреждению их распространения и их уничтожению для каждого лесного района», говорится в проекте списка, который был опубликован 4 февраля на портале проектов нормативных правовых актов.

Всего определено 43 лесных района. Американский клен и борщевик признаны опасными только для части из них.

Так, предлагается уничтожать их в районе хвойно-широколиственных (смешанных) лесов и лесостепном районе европейской части Российской Федерации.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.