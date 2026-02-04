В Пензе объяснили, почему прекратился вывоз мусора

Жители Пензы жалуются в Сети на переполненные мусорные контейнеры. По их словам, площадки забиты пакетами с отходами, мусоровозы не работают.

Тему затронули на совещании в администрации города во вторник, 3 февраля. Контейнерные площадки требуется привести в порядок, но в некоторых случаях спецтехника не может проехать из-за припаркованных рядом автомобилей.

Вопрос держат на особом контроле, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сам оператор по вывозу ТКО на своей странице во «ВКонтакте» объяснил смещение графиков снегопадами и плохим качеством расчистки территории от последствий непогоды.

«В таких ситуациях: мусоровоз не может безопасно подъехать к площадке; экипаж спецтехники не имеет возможности выкатить евроконтейнеры по снегу и наледи; мусоровоз рискует застрять или повредить технику при попытке заезда. За прошедшие двое суток помощь эвакуатора понадобилась трем единицам спецтехники», - говорится в посте.

Отмечается, что «визуально прочищенный» двор не всегда означает, что спецмашина сможет проехать и забрать мусор.

Сведения о состоянии проездов к контейнерным площадкам оператор регулярно передает в органы местного самоуправления, чтобы те приняли меры.