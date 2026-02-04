В Пензе объяснили, почему прекратился вывоз мусора

Общество

В Пензе объяснили, почему прекратился вывоз мусора
Печать
Telegram

Жители Пензы жалуются в Сети на переполненные мусорные контейнеры. По их словам, площадки забиты пакетами с отходами, мусоровозы не работают.

В Пензе объяснили, почему прекратился вывоз мусора

Тему затронули на совещании в администрации города во вторник, 3 февраля. Контейнерные площадки требуется привести в порядок, но в некоторых случаях спецтехника не может проехать из-за припаркованных рядом автомобилей.

Вопрос держат на особом контроле, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сам оператор по вывозу ТКО на своей странице во «ВКонтакте» объяснил смещение графиков снегопадами и плохим качеством расчистки территории от последствий непогоды.

В Пензе объяснили, почему прекратился вывоз мусора

«В таких ситуациях: мусоровоз не может безопасно подъехать к площадке; экипаж спецтехники не имеет возможности выкатить евроконтейнеры по снегу и наледи; мусоровоз рискует застрять или повредить технику при попытке заезда. За прошедшие двое суток помощь эвакуатора понадобилась трем единицам спецтехники», - говорится в посте.

В Пензе объяснили, почему прекратился вывоз мусора

Отмечается, что «визуально прочищенный» двор не всегда означает, что спецмашина сможет проехать и забрать мусор.

Сведения о состоянии проездов к контейнерным площадкам оператор регулярно передает в органы местного самоуправления, чтобы те приняли меры.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мусор площадка жкх
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!