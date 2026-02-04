В Гидрометцентре сделали прогноз по половодью в Пензенской области

В Гидрометцентре сделали прогноз по половодью в Пензенской области
Гидрометцентр России опубликовал предварительную оценку характера весеннего половодья на реках страны, в том числе Пензенской области.

Согласно прогнозу специалистов, опиравшихся на данные конца января 2026-го, в Сурском крае максимальные уровни воды ожидаются около нормы.

«В период развития весеннего половодья при ухудшении гидрометеорологических условий в процессе вскрытия рек вероятны образования заторов льда, которые могут привести к разливу рек, выходу воды на пойму, затоплению пониженных участков населенных пунктов, не защищенных гидротехническими сооружениями», - отметили в Гидрометцентре.

В конце января в правительстве Пензенской области обсудили ситуацию с паводком. Ожидается, что время будет непростое.

«По прогнозам синоптиков, нас ждет достаточно сложный февраль: снегопады, температурные качели, потепление до плюсовых значений уже в конце месяца», - отметил тогда губернатор Олег Мельниченко.

Он поручил провести все необходимые мероприятия для минимизации подтоплений.

